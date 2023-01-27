Путин поручил повысить МРОТ с опережением уровня инфляции
Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 г. повысить в стране уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ) с опережением роста инфляции и среднемесячной зарплаты, сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить повышение в 2023 г. минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 г. и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», – говорится в перечне поручений главы государства.
Поручение правительство должно выполнить до 1 июля.
В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 руб. на 2023 г. Уточнялось, что установленный размер выше прошлогоднего на 6,3%. В 2022 г. МРОТ был установлен на уровне 15 279 руб. Предполагается, что в дальнейшем МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. В годовом выражении инфляция с 17 по 23 января замедлилась до 11,49% c 11,57% и 11,65% в предыдущие две недели.