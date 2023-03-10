В Кремле призвали не преувеличивать число уехавших из страны россиян
Некоторые россияне с легкостью меняют место жительства, «реактивно» реагируя на происходящие события, они свободны в своих перемещениях, но их число не надо преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если вы помните, мы и тогда говорили, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или на среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть, они свободны в своих передвижениях», – сказал он.
Таким образом в Кремле отреагировали на наблюдения СМИ, что после начала волнений в Грузии многие россияне, приехавшие туда после начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 г., сейчас уезжают из страны. Песков отметил, что такие люди в погоне за лучшей жизнью зачастую не понимают, «что лучшим, наверно, является родина». «Но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных волнений и где не сжигают флаги твоей родины», – заключил он.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После объявления частичной мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди.