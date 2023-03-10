В Кремле призвали не преувеличивать число уехавших из страны россиян

«Если вы помните, мы и тогда говорили, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или на среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть, они свободны в своих передвижениях», – сказал он.