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Общество

В Кремле призвали не преувеличивать число уехавших из страны россиян

Ведомости

Некоторые россияне с легкостью меняют место жительства, «реактивно» реагируя на происходящие события, они свободны в своих перемещениях, но их число не надо преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Если вы помните, мы и тогда говорили, что люди уезжают, люди возвращаются, люди приезжают. Есть такая часть населения, которая весьма и весьма реактивно ведет себя на фоне тех или иных событий, с легкостью на короткую или на среднюю перспективу меняет место жительства. Я не думаю, что это какая-то тенденция. Конечно же, не нужно особо преувеличивать количество этих людей. Но такие граждане есть, они свободны в своих передвижениях», – сказал он. 

Таким образом в Кремле отреагировали на наблюдения СМИ, что после начала волнений в Грузии многие россияне, приехавшие туда после начала частичной мобилизации в России в сентябре 2022 г., сейчас уезжают из страны. Песков отметил, что такие люди в погоне за лучшей жизнью зачастую не понимают, «что лучшим, наверно, является  родина». «Но лучше, конечно, искать счастья на той стороне, где нет народных волнений и где не сжигают флаги твоей родины», – заключил он.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента РФ Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После объявления частичной мобилизации среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, а на приграничных наземных КПП образовались очереди.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных