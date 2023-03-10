Cуд в Санкт-Петербурге приостановил работу кейтеринга из-за грызунов
Петроградский районный суд остановил работу ООО «Кейтеринг-групп СПб» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) на 30 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
До этого эпидемиологи выявили девять случаев острой кишечной инфекции у строителей Ледового дворца, работающих в АО «СТЕ». Питание этой организации поставляла кейтеринговая компания «Кейтеринг-групп СПб». В конце февраля Роспотребнадзор начал расследование причин возникновения инфекционных отравлений.
В ходе внеплановой проверки была выявлена антисанитария в помещении: специалисты Роспотребнадзора обнаружил там насекомых и следы пребывания грызунов, поскольку не была обеспечена грызунонепроницаемость в помещениях изготовления пищи.
Представители кейтеринговой компании признали вину в суде, но просили учесть, что установленные нарушения не создают значительную угрозу жизни и здоровью.
«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на срок 30 суток», – заключили в пресс-службе.