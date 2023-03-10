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Cуд в Санкт-Петербурге приостановил работу кейтеринга из-за грызунов

Ведомости

Петроградский районный суд остановил работу ООО «Кейтеринг-групп СПб» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) на 30 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

До этого эпидемиологи выявили девять случаев острой кишечной инфекции у строителей Ледового дворца, работающих в АО «СТЕ». Питание этой организации поставляла кейтеринговая компания «Кейтеринг-групп СПб». В конце февраля Роспотребнадзор начал расследование причин возникновения инфекционных отравлений.

В ходе внеплановой проверки была выявлена антисанитария в помещении: специалисты Роспотребнадзора обнаружил там насекомых и следы пребывания грызунов, поскольку не была обеспечена грызунонепроницаемость в помещениях изготовления пищи.

Представители кейтеринговой компании признали вину в суде, но просили учесть, что установленные нарушения не создают значительную угрозу жизни и здоровью.

«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на срок 30 суток», – заключили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных