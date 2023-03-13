Активистку движения «ЯМыФургал» задержали по делу о госизмене

Движение «ЯМыФургал» стало реакцией на задержание бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в июле 2020 г. Тогда в Хабаровске начались стихийные митинги и шествия в его поддержку, они проходили ежедневно. С 21 июля в их повестке был и протест против назначения нынешнего губернатора Михаила Дегтярева. В итоге митинги закончились только в начале 2021 г. В мэрии тогда сообщили, что за все время проведения митингов более 300 их участников получили штрафы на общую сумму свыше 3,5 млн руб., было выписано около 100 административных арестов, еще 40 участникам были назначены обязательные работы.