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Активистку движения «ЯМыФургал» задержали по делу о госизмене

Ведомости

В Хабаровске сотрудники ФСБ России задержали активистку движения «ЯМыФургал» за финансирование вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность активистки движения "ЯМыФургал", жительницы Хабаровска, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Уточняется, что женщина переводила деньги, чтобы ВСУ могли приобрести оружие, боеприпасы и обмундирование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

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Движение «ЯМыФургал» стало реакцией на задержание бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в июле 2020 г. Тогда в Хабаровске начались стихийные митинги и шествия в его поддержку, они проходили ежедневно. С 21 июля в их повестке был и протест против назначения нынешнего губернатора Михаила Дегтярева. В итоге митинги закончились только в начале 2021 г. В мэрии тогда сообщили, что за все время проведения митингов более 300 их участников получили штрафы на общую сумму свыше 3,5 млн руб., было выписано около 100 административных арестов, еще 40 участникам были назначены обязательные работы.

В феврале этого года Фургала приговорили к 22 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2004-2005 гг. Фургал организовал преступную группу, члены которой убили предпринимателя Евгения Зорю и делового партнера экс-губернатора Хабаровского края Олега Булатова. Помимо этого, группа покушалась на убийство бизнесмена Александра Смольского. В тот момент Фургал имел бизнес по сбору и перепродаже металлолома. По данным СК, мотивом преступлений стало «продвижение коммерческих интересов Фургала и его соучастников».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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