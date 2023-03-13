В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из страны
В Госдуму внесли законопроект с поправками в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», – сказал глава комитета Василий Пискарев.
По его словам, в условиях проведения спецоперации иностранные спецслужбы проявляют повышенный интерес к госслужащим, которые знают государственные секреты. Пискарев уточнил, что предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите россиян от «преступных посягательств зарубежных спецслужб» и давления со стороны недружественных государств.
Согласно тексту документа, доступ к гостайне может быть ограничен при наличии счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также при пользовании иностранными финансовыми инструментами. «Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как «Росатом» и «Роскосмос», сможет Межведомственная комиссия по гостайне», – рассказал Пискарев.
Поправки в закон о порядке выезда из страны предполагают, что те люди, которые обладают сведениями, составляющими гостайну, и в связи с этим ограничены в правах выезда за рубеж, смогут временно выехать из России «при возникновении обстоятельств гуманитарного характера», в том числе в связи со смертью близких родственников или в связи с экстренным лечением.