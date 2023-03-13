В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из страны

Поправки в закон о порядке выезда из страны предполагают, что те люди, которые обладают сведениями, составляющими гостайну, и в связи с этим ограничены в правах выезда за рубеж, смогут временно выехать из России «при возникновении обстоятельств гуманитарного характера», в том числе в связи со смертью близких родственников или в связи с экстренным лечением.