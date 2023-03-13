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В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из страны

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект с поправками в законы «О государственной тайне» и «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 

«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях», – сказал глава комитета Василий Пискарев. 

По его словам, в условиях проведения спецоперации иностранные спецслужбы проявляют повышенный интерес к госслужащим, которые знают государственные секреты. Пискарев уточнил, что предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите россиян от «преступных посягательств зарубежных спецслужб» и давления со стороны недружественных государств. 

Согласно тексту документа, доступ к гостайне может быть ограничен при наличии счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также при пользовании иностранными финансовыми инструментами. «Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как «Росатом» и «Роскосмос», сможет Межведомственная комиссия по гостайне», – рассказал Пискарев.

Поправки в закон о порядке выезда из страны предполагают, что те люди, которые обладают сведениями, составляющими гостайну, и в связи с этим ограничены в правах выезда за рубеж, смогут временно выехать из России «при возникновении обстоятельств гуманитарного характера», в том числе в связи со смертью близких родственников или в связи с экстренным лечением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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