Китай с 15 марта возобновит выдачу виз иностранцам
Власти Китая приняли решение возобновить с 15 марта выдачу всех категорий виз иностранцам, приостановленную в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил консульский департамент МИД КНР.
Так, с 15 марта можно будет въехать в страну по выданным еще до 28 марта 2020 г., если их срок еще не истек. Также находящиеся за границей и приграничные учреждения возобновят рассмотрение и выдачу виз.
Кроме того принято решение возобновить политику безвизового въезда на Хайнань, безвизового въезда в Шанхай для пассажиров круизных лайнеров, а также провинцию Гуандун – для групп иностранцев, въезжающих из Гонконга и Макао. Туристические группы из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) смогут вновь без виз приезжать в город Гуйлинь.
В конце декабря 2022 г. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство.
В январе посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил о возобновлении выдачи туристических виз россиянам. С 6 февраля были возобновлены туристические поездки для организованных групп из КНР Аргентину, Венгрию, Египет, Камбоджу, Кению, Лаос, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ и др. в Россию. 20 февраля стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено в период пандемии.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.