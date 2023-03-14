Китай с 15 марта возобновит выдачу виз иностранцам

В конце декабря 2022 г. Национальная иммиграционная администрация Китая объявила, что с 8 января также возобновляется выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г. Кроме того, возобновится и прием заявлений в КНР от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство.