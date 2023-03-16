МВД проверит сообщения о задержании машин волонтеров в Херсонской области
В МВД России проверят сообщения о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов, которые использовались волонтерами для доставки гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Главным управлением собственной безопасности МВД России организована объективная и всесторонняя проверка сведений, опубликованных администраторами Telegram-каналов. По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка», – рассказала она.
Волк также призвала журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и поспешных выводов о виновности конкретных должностных лиц.
Вечером 15 марта военкор Роман Сапоньков сообщил, что инцидент произошел еще 6 марта. По его словам, машины остановили по подозрению, что они в розыске. После того как проверка ничего не выявила, машины изъяли без оформления соответствующих документов.