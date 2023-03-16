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Общество

МВД проверит сообщения о задержании машин волонтеров в Херсонской области

Ведомости

В МВД России проверят сообщения о задержании в Херсонской области трех микроавтобусов, которые использовались волонтерами для доставки гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Главным управлением собственной безопасности МВД России организована объективная и всесторонняя проверка сведений, опубликованных администраторами Telegram-каналов. По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка», – рассказала она.

Волк также призвала журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и поспешных выводов о виновности конкретных должностных лиц.

Вечером 15 марта военкор Роман Сапоньков сообщил, что инцидент произошел еще 6 марта. По его словам, машины остановили по подозрению, что они в розыске. После того как проверка ничего не выявила, машины изъяли без оформления соответствующих документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных