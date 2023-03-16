Минобрнауки разработало новые модули по генетике для вузов
Минобрнауки совместно с рабочей группой по разработке образовательных модулей в области генетических технологий подготовило два новых модуля для вузов, передает пресс-служба ведомства.
Новые модули получили названия «генетика растений» и «генетика и генетические технологии в промышленной биотехнологии». Модули предназначены для включения в образовательные программы вузов по специальностям и направлениям подготовки в области химии, биологии, техносферной безопасности, промышленной экологии, фармации, сельского хозяйства и соответствующие программы дополнительного профессионального образования.
«Модули включают тематику лекций, семинаров, описание лабораторных работ, индикаторы освоения компетенций, фонд оценочных средств, типовые контрольные задания, методические указания для обучающихся, перечень учебной литературы», – отметили в министерстве.
В сообщении также говорится, что модули отражают актуальные требования рынка труда к специалистам в области генетических технологий.