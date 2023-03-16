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Минобрнауки разработало новые модули по генетике для вузов

Ведомости

Минобрнауки совместно с рабочей группой по разработке образовательных модулей в области генетических технологий подготовило два новых модуля для вузов, передает пресс-служба ведомства.

Новые модули получили названия «генетика растений» и «генетика и генетические технологии в промышленной биотехнологии». Модули предназначены для включения в образовательные программы вузов по специальностям и направлениям подготовки в области химии, биологии, техносферной безопасности, промышленной экологии, фармации, сельского хозяйства и соответствующие программы дополнительного профессионального образования.

«Модули включают тематику лекций, семинаров, описание лабораторных работ, индикаторы освоения компетенций, фонд оценочных средств, типовые контрольные задания, методические указания для обучающихся, перечень учебной литературы», – отметили в министерстве.

В сообщении также говорится, что модули отражают актуальные требования рынка труда к специалистам в области генетических технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных