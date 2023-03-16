Минобрнауки разработало новые модули по генетике для вузов

Новые модули получили названия «генетика растений» и «генетика и генетические технологии в промышленной биотехнологии». Модули предназначены для включения в образовательные программы вузов по специальностям и направлениям подготовки в области химии, биологии, техносферной безопасности, промышленной экологии, фармации, сельского хозяйства и соответствующие программы дополнительного профессионального образования.