Суд арестовал министра сельского хозяйства Карелии Лабинова до 14 мая
Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова до 14 мая 2023 г., сообщили «Ведомостям» в суде.
Следствие предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Лабинов был задержан 15 марта. По версии следствия, в период 2021-2022 гг. министр получил взятку через посредника в размере 10 млн руб. В СК установили, что взятка предназначалась за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя, связанных с получением грантов на мероприятия по поддержке фермеров и развитию сельского хозяйства.
По словам губернатора Карелии Артура Парфенчикова, в случае предъявления следствием обвинения в отношении Лабинова это станет «большой потерей для республики». «Можно по-разному относиться к его фигуре, но Лабинов (действительно человек с жестким и непростым характером) – один из лучших специалистов в области сельского хозяйства России», – заявил Парфенчиков.
Лабинов был назначен на должность министра сельского и рыбного хозяйства Карелии в сентябре 2017 г.