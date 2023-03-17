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Минюст оценит четкость формулировки понятия семьи в законе

Ведомости

Минюст оценит, как в российском законодательстве прописана норма, что семья – это союз мужчины и женщины, заявил министр Константин Чуйченко.

По его словам, возникла необходимость защищать традиционные духовно-нравственные, в том числе семейные, ценности. «Мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой. Что такое норма, если совсем просто: это семья – союз мужчины и женщины, где у ребенка есть мама и папа», – заявил Чуйченко на расширенной коллегии Минюста (цитата по ТАСС).

Он также назвал оценку существующего законодательного регулирования на соответствие основам государственной политики в области защиты семьи, материнства и детства одной из важнейших задач министерства.

В ноябре 2022 г. президент Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В документе целью госполитики названа защита России от социокультурных угроз. Там также поясняется, что под традиционными ценностями надо понимать «нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности».

К традиционным ценностям в указе отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательные труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России.

Помимо этого глава государства сделал защиту института брака как союза мужчины и женщины одним из принципов государственной культурной политики России. Президент регулярно делает заявления о защите традиционных семейных ценностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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