Минюст оценит четкость формулировки понятия семьи в законе

По его словам, возникла необходимость защищать традиционные духовно-нравственные, в том числе семейные, ценности. «Мы будем настаивать на защите и утверждении в публичной правовой плоскости нормы как таковой. Что такое норма, если совсем просто: это семья – союз мужчины и женщины, где у ребенка есть мама и папа», – заявил Чуйченко на расширенной коллегии Минюста (цитата по ТАСС).