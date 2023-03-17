NYT: причиной пандемии COVID-19 могло стать заражение человека от енотовидной собаки

Специалисты уточнили, что животное действительно способно передать коронавирус, однако смешение материалов вируса и животного не является доказательством того, что ковидом была заражена сама енотовидная собака. Однако анализ показал, что генетические сигнатуры животного были в том же месте, что и материал от коронавируса. По мнению специалистов, результаты исследования согласуются со сценарием, по которому вирус передался человеку от животного.