NYT: причиной пандемии COVID-19 могло стать заражение человека от енотовидной собаки
Начало пандемии COVID-19 могло быть связано с незаконной торговлей енотовидными собакам на рынке в Ухане. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.
Отмечается, что специалисты обнаружили генетические данные на рынке морепродуктов в Ухане, который власти Китая закрыли из-за подозрений, что он связан со вспышкой вируса. В положительных на COVID-19 образцах был выявлен генетический материал, принадлежащий енотовидным собакам, отметили трое ученых, участвующих в исследовании.
Специалисты уточнили, что животное действительно способно передать коронавирус, однако смешение материалов вируса и животного не является доказательством того, что ковидом была заражена сама енотовидная собака. Однако анализ показал, что генетические сигнатуры животного были в том же месте, что и материал от коронавируса. По мнению специалистов, результаты исследования согласуются со сценарием, по которому вирус передался человеку от животного.
Издание уточнило, что отчет со всеми выводами по результатам исследования пока не опубликован.
Материал NYT вышел на фоне заявлений американских властей о возможном лабораторном происхождении вируса. 1 марта директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что наиболее вероятной причиной пандемии является утечка из лаборатории в Ухане. В ответ на заявление Рэя в МИД Китая призвали Вашингтон уважать науку и факты, а также перестать политизировать вопрос происхождения COVID-19.
Пандемия коронавируса началась в конце 2019 г. в китайской провинции Ухань. По данным Университета Джонса Хопкинса от 10 марта, за время пандемии вирус выявили более чем у 676,6 млн жителей планеты. Из них почти 6,9 млн умерли в результате заражения. 10 марта 2023 г. университет объявил о прекращении сбора данных о COVID-19.
В марте 2021 г. ВОЗ опубликовала доклад о возникновении COVID-19. Наиболее вероятной причиной пандемии авторы посчитали передачу коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ сочли «крайне маловероятной». Расследование ВОЗ по-прежнему продолжается.
В сентябре 2022 г. комиссия по коронавирусу журнала Lancet представила финальный доклад по COVID-19. В нем ученые допускали вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.