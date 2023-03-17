Голикова вновь сообщила о снижении числа безработных с начала года

«Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 547 000 граждан, что на 17 000 меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий на портале “Работа России” составляет 1,6 млн позиций. Также фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое. Относительно начала года их число снизилось почти двукратно и составляет 43 000 человек», – заявила Голикова.