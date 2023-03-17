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Голикова вновь сообщила о снижении числа безработных с начала года

Ведомости

Количество зарегистрированных безработных в России сейчас составляет 547 000 человек, что на 17 000 меньше, чем в начале года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передает пресс-служба кабмина.

«Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 547 000 граждан, что на 17 000 меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий на портале “Работа России” составляет 1,6 млн позиций. Также фиксируется снижение количества сотрудников, находящихся в простое. Относительно начала года их число снизилось почти двукратно и составляет 43 000 человек», – заявила Голикова.

В начале февраля вице-премьер сообщила, что количество зарегистрированных безработных россиян сократилось с начала года до 548 000 человек.

На заседании министр труда и социальной защиты Антон Котяков доложил, что в регионах страны продолжается реализация дополнительных мер, нацеленных на обеспечение занятости. «Заключены договоры на участие почти 30 000 человек в оплачиваемых общественных и временных работах, и более 20 000 граждан приступили к работе», – передает пресс-служба кабмина. Лидирующую позицию по реализации этих мероприятий занял Приволжский округ.

В конце декабря 2022 г. Росстат сообщил, что уровень безработицы в России впервые с 1991 г. снизился до нового исторического минимума и составил 3,7% в ноябре. Общее число безработных в ноябре составило 2,7 млн человек. 72,4 млн человек были трудоустроены.

При этом уровень безработицы среди женщин оказался выше, чем среди мужчин (3,9% против 3,5%). Также уровень безработицы среди сельских жителей превышает этот показатель среди горожан (5,1% против 3,2%), хотя численно последняя группа больше (1,9 млн среди жителей городов против 0,9 млн среди сельских жителей). Средний возраст безработных — 36,3 года.

Ранее по теме: Росстат сообщил о снижении безработицы до исторического минимума

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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