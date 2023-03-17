Таиланд намерен продлить режим безвизового пребывания туристов
Правительство Таиланда намерено продлить действие режима безвизового пребывания иностранных туристов в стране, чтобы они могли находиться там до конца года. Об этом сообщил замруководителя туристического управления Таиланда Сирипакорн Чиасамут, передает «Интерфакс».
«Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 г.», – рассказал он.
Кроме того, для российских туристов власти намерены ввести электронные визы. Сейчас для увеличения срока пребывания в Таиланде необходимо получать визу в посольстве в Москве. С электронной визой в стране можно оставаться 60 дней с возможностью продления еще на 30, отметил чиновник.
16 марта стало известно, что совет министров Мозамбика отменил визы для граждан из 28 стран, в том числе из России. Теперь у россиян будет возможность находиться на территории Мозамбика до 30 дней без визы.
В начале марта МИД России сообщили, что Москва намерена заключить соглашения о безвизовых поездках с 11 странами, в их числе Саудовская Аравия, Бахрейн, Замбия и страны Карибского бассейна.
В феврале кабмин утвердил список из 19 стран, граждане которых получают право оформить туристическую визу в Россию сроком до 6 месяцев на основании брони отеля. Согласно распоряжению, в перечень таких стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.