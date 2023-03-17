Таиланд намерен продлить режим безвизового пребывания туристов

«Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 г.», – рассказал он.