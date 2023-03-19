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«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Сочи 19 и 20 марта

Ведомости

«Аэрофлот» в воскресенье объявил об отмене рейсов в Сочи и обратно в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Отменены порядка 30 рейсов в Москву, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Уфу и Самару на 19 и 20 марта, сообщила пресс-служба перевозчика.   

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов "Аэрофлот" информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», – говорится в сообщении «Аэрофлота» в Telegram-канале.

Большая часть отмен приходится на воскресенье, а в понедельник, 20 марта, перевозчик не сможет выполнить два рейса в Москву, а также рейсы в Пермь и Екатеринбург.

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В авиакомпании попросили пассажиров отмененных вылетов по возможности не прибывать в аэропорт и предложили переоформить билет на другие даты или запросить возврат средств.

За ночь из аэропорта Сочи было выполнено 2 рейса из 57, сообщает также «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара. 

Ранее в пресс-службе администрации Сочи предупредили, что 18 и 19 марта в городе ожидается туман, который может повлиять на работу аэропорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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