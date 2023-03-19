«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Сочи 19 и 20 марта
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов "Аэрофлот" информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении», – говорится в сообщении «Аэрофлота» в Telegram-канале.
Большая часть отмен приходится на воскресенье, а в понедельник, 20 марта, перевозчик не сможет выполнить два рейса в Москву, а также рейсы в Пермь и Екатеринбург.
В авиакомпании попросили пассажиров отмененных вылетов по возможности не прибывать в аэропорт и предложили переоформить билет на другие даты или запросить возврат средств.
За ночь из аэропорта Сочи было выполнено 2 рейса из 57, сообщает также «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.
Ранее в пресс-службе администрации Сочи предупредили, что 18 и 19 марта в городе ожидается туман, который может повлиять на работу аэропорта.