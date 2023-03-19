«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов в Сочи 19 и 20 марта

«Аэрофлот» в воскресенье объявил об отмене рейсов в Сочи и обратно в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Отменены порядка 30 рейсов в Москву, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Уфу и Самару на 19 и 20 марта, сообщила пресс-служба перевозчика.