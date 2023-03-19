В Тульской области заявили о падении беспилотника

Утром 2 марта в Тульской области произошел взрыв, возможной причиной власти называли падение беспилотника. Тогда губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и критически важных объектов. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.