В Тульской области заявили о падении беспилотника
В Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, сообщила пресс-служба комитета региона по региональной безопасности.
По данным комитета, дрон обнаружили в воскресенье в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. БПЛА упал в поле вдали от жилых домов. В пресс-службе рассказали, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
В прошлом году в ряде регионов России, в том числе и в Тульской области, ввели запрет на использование беспилотников.
Утром 2 марта в Тульской области произошел взрыв, возможной причиной власти называли падение беспилотника. Тогда губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и критически важных объектов. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.