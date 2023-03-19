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В Тульской области заявили о падении беспилотника

Ведомости

В Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, сообщила пресс-служба комитета региона по региональной безопасности. 

По данным комитета, дрон обнаружили в воскресенье в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. БПЛА упал в поле вдали от жилых домов. В пресс-службе рассказали, что на месте падения беспилотника работают оперативные службы, угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.

В прошлом году в ряде регионов России, в том числе и в Тульской области, ввели запрет на использование беспилотников.

Утром 2 марта в Тульской области произошел взрыв, возможной причиной власти называли падение беспилотника. Тогда губернатор Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости привлечь дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и критически важных объектов. В комитете Тульской области по региональной безопасности уточнили, что взрыв произошел в 600 м от поселка Березовский. Там добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных