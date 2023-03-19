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Богомаз сообщил о строительстве дополнительных 17 блокпостов в Брянской области

Ведомости

На приграничных территориях Брянской области дополнительно будет построено 17 блокпостов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона», – написал он.

По словам Богомаза, материалы и оборудование для них приобрело брянское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках проекта «Все для Победы!». Возведением и отделкой блокпостов на безвозмездной основе занимаются местные строительные организации.

«Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии. Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными», – подчеркнул губернатор.

2 марта группа вооруженных людей пересекла границу и напала на село Любечане Климовского района Брянской области. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погибли два человека. Находившийся в машине 10-летний мальчик получил ранение. Также было совершено нападение на село Сушаны, где после атаки беспилотника загорелся жилой дом. Вечером в Сушанах на мине подорвался автомобиль Росгвардии, в результате чего четверо силовиков получили ранения. Ответственность за диверсию взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус».

Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты были «выдавлены» обратно на Украину, где по ним был нанесен артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин назвал вылазку украинских диверсантов в Брянскую область терактом, а на следующий день обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных