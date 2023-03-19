Богомаз сообщил о строительстве дополнительных 17 блокпостов в Брянской области

«Сегодня сам посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время нести службу на них заступят сотрудники УМВД и Росгвардии. Все это сделано для того, чтобы жители приграничных территорий, а вместе с ними и все жители Брянской области чувствовали себя более защищенными», – подчеркнул губернатор.