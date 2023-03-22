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Комитет Госдумы поддержал проект об упрощении трудоустройства подростков

Ведомости

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект об упрощении трудоустройства подростков с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был внесен 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Документ предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с подростками старше 14 лет. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Кроме того, согласно законопроекту, для заключения трудового договора требуется согласие только одного из родителей. Также предлагается освободить работодателей от проведения медосмотра несовершеннолетнего за свой счет при наличии результатов такого осмотра.

В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать летом. Депутаты отметили востребованность работы среди подростков. По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа «воспитает в нем чувство ответственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных