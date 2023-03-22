Комитет Госдумы поддержал проект об упрощении трудоустройства подростков

Законопроект был внесен 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым. Документ предполагает отмену получения согласия от органов опеки при заключении трудового договора с подростками старше 14 лет. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.