Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков в России
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка многообразия национальных языков в РФ снизилась после распада Советского Союза и поэтому сейчас важно уделять этому внимание. Об этом сообщил ТАСС.
«Был момент, когда после развала [Советского] Союза у нас в России очень много, к сожалению, было утрачено с точки зрения поддержки национальных языков», – сказал Путин на неформальной встрече с лауреатами премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премий для молодых деятелей искусства.
Путин отметил, что таких языков в стране насчитывается 170-175 и некоторые из них «уже практически не имеют носителей». Поэтому, по словам президента, «очень-очень важно поддерживать это многообразие».
Режиссер Айдар Заббаров из Татарстана рассказал президенту, что театр в республике – «это институт сохранения еще одного языка». Он заявил, что в регионах театры зачастую вынуждены ставить постановки на русском языке, потому что спектакли на национальных языках пользуются меньшим спросом. Путин отметил, что такая ситуация может возникать как раз из-за отсутствия этого спроса.
«Потому что здесь, к сожалению, так же как во многих других ипостасях рыночных отношений, спрос рождает предложение. Нет (спроса. – Ред.), никто не ходит – и все, тишина. <...> Надо находить какие-то формы поддержания», – сказал он.
22 марта прошло вручение премий для молодых деятелей искусства и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, их вручал Путин в Кремле. Премий были удостоены режиссер Александр Галибин, Инесса Ковалевская, Айдар Заббаров, артист балета Сергей Полунин, руководитель ансамбля «Радость» Виктор Гоцуленко и др. Премия для молодых деятелей искусства вручается президентом с 2011 г., а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 г.