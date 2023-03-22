Путин призвал поддерживать многообразие национальных языков в России

22 марта прошло вручение премий для молодых деятелей искусства и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, их вручал Путин в Кремле. Премий были удостоены режиссер Александр Галибин, Инесса Ковалевская, Айдар Заббаров, артист балета Сергей Полунин, руководитель ансамбля «Радость» Виктор Гоцуленко и др. Премия для молодых деятелей искусства вручается президентом с 2011 г., а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 г.