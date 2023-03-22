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В России за 2022 год выявили более 2000 нарушений лесного законодательства

Ведомости

За 2022 г. в России было выявлено более 2000 нарушений лесного законодательства с объемом вырубки порядка 300 000 м3. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

«Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга в 2022 г. было выявлено в Амурской, Свердловской областях и Республике Бурятии. На их долю пришлось 46,5% фактов рубки, имеющей признаки незаконной», – рассказала заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова. В пресс-службе добавили, что выявить нарушения позволил дистанционный мониторинг лесов, площадь которого в прошлом году была увеличена с 212 млн до 220 млн га.

Такой мониторинг является одним из основных способов по декриминализации и развитию лесного комплекса. «Он незаменим при контроле использования лесов и осуществления федерального государственного лесного контроля и охраны, в том числе при выявлении незаконных рубок», – рассказали в Рослесхозе.

В ведомстве добавили, что при мониторинге используются данные ЛесЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины), а также космические снимки.

Винокурова также отметила, что за аналогичный период 2021 г. в числе нарушителей были Иркутская, Томская области и Красноярский край. За год количество нарушений в этих регионах снизилось на 33%, а в общем по России, по результатам мониторинга, объем незаконных рубок снизился в 3 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных