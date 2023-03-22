В России за 2022 год выявили более 2000 нарушений лесного законодательства

«Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга в 2022 г. было выявлено в Амурской, Свердловской областях и Республике Бурятии. На их долю пришлось 46,5% фактов рубки, имеющей признаки незаконной», – рассказала заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова. В пресс-службе добавили, что выявить нарушения позволил дистанционный мониторинг лесов, площадь которого в прошлом году была увеличена с 212 млн до 220 млн га.