В России за 2022 год выявили более 2000 нарушений лесного законодательства
За 2022 г. в России было выявлено более 2000 нарушений лесного законодательства с объемом вырубки порядка 300 000 м3. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).
«Больше всего нарушений с помощью дистанционного мониторинга в 2022 г. было выявлено в Амурской, Свердловской областях и Республике Бурятии. На их долю пришлось 46,5% фактов рубки, имеющей признаки незаконной», – рассказала заместитель руководителя Рослесхоза Анастасия Винокурова. В пресс-службе добавили, что выявить нарушения позволил дистанционный мониторинг лесов, площадь которого в прошлом году была увеличена с 212 млн до 220 млн га.
Такой мониторинг является одним из основных способов по декриминализации и развитию лесного комплекса. «Он незаменим при контроле использования лесов и осуществления федерального государственного лесного контроля и охраны, в том числе при выявлении незаконных рубок», – рассказали в Рослесхозе.
В ведомстве добавили, что при мониторинге используются данные ЛесЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины), а также космические снимки.
Винокурова также отметила, что за аналогичный период 2021 г. в числе нарушителей были Иркутская, Томская области и Красноярский край. За год количество нарушений в этих регионах снизилось на 33%, а в общем по России, по результатам мониторинга, объем незаконных рубок снизился в 3 раза.