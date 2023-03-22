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Общество

В ДНР создали штаб гражданской обороны

Ведомости

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании штаба гражданской обороны в республике. Документ опубликовали на сайте Пушилина.

Согласно тексту указа, начальником нового штаба станет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), а его заместителями – омбудсмен ДНР, представители более 10 министерств, а также сотрудники ряда стратегических предприятий. Указ вступает в силу 22 марта.

Штаб гражданской обороны стал межведомственным координационным органом, который будет проводить мероприятия гражданской обороны в период действия особых правовых режимов.

В тексте указа отмечается, что решения штаба будут обязательными для органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, которым предписано создать штабы гражданской обороны административно-территориальных единиц.

В регионе уже работает штаб территориальной обороны. В его составе работают сотрудники МЧС, министерства госбезопасности ДНР, Министерства внутренних дел, представители администрации главы региона и правительства, а также все министерства и ведомства республики. Как отмечают в самом штабе, его действия направлены на «максимально быстрое» преодоления последствий украинской агрессии против народа Донбасса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных