В ДНР создали штаб гражданской обороны
Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о создании штаба гражданской обороны в республике. Документ опубликовали на сайте Пушилина.
Согласно тексту указа, начальником нового штаба станет министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), а его заместителями – омбудсмен ДНР, представители более 10 министерств, а также сотрудники ряда стратегических предприятий. Указ вступает в силу 22 марта.
Штаб гражданской обороны стал межведомственным координационным органом, который будет проводить мероприятия гражданской обороны в период действия особых правовых режимов.
В тексте указа отмечается, что решения штаба будут обязательными для органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, которым предписано создать штабы гражданской обороны административно-территориальных единиц.
В регионе уже работает штаб территориальной обороны. В его составе работают сотрудники МЧС, министерства госбезопасности ДНР, Министерства внутренних дел, представители администрации главы региона и правительства, а также все министерства и ведомства республики. Как отмечают в самом штабе, его действия направлены на «максимально быстрое» преодоления последствий украинской агрессии против народа Донбасса.