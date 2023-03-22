В ДНР создали штаб гражданской обороны

В регионе уже работает штаб территориальной обороны. В его составе работают сотрудники МЧС, министерства госбезопасности ДНР, Министерства внутренних дел, представители администрации главы региона и правительства, а также все министерства и ведомства республики. Как отмечают в самом штабе, его действия направлены на «максимально быстрое» преодоления последствий украинской агрессии против народа Донбасса.