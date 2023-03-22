Вьетнам может продлить безвизовый режим для туристов до 30 дней

Согласно проекту закона, министерство также считает необходимым увеличить действие электронной визы, по которой туристы смогут находиться во Вьетнаме, до 90 дней вместо нынешних 30. Такая виза доступна путешественникам из 80 стран. Ожидается, что поправки парламент рассмотрит в мае и октябре 2023 г.