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Общество

Вьетнам может продлить безвизовый режим для туристов до 30 дней

Ведомости

Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило увеличить срок безвизового пребывания в стране для туристов из ряда стран с 15 до 30 дней. Об этом сообщает издание The Star. 

Поправки коснутся путешественников из России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии. 

Согласно проекту закона, министерство также считает необходимым увеличить действие электронной визы, по которой туристы смогут находиться во Вьетнаме, до 90 дней вместо нынешних 30. Такая виза доступна путешественникам из 80 стран. Ожидается, что поправки парламент рассмотрит в мае и октябре 2023 г.

Издание отмечает, что смягчение политики связано со снятием ограничений по COVID-19 и высокой конкуренцией за туристические потоки со стороны других стран региона. Меры направлены на привлечение иностранных туристов во Вьетнам. 

По оценке Главного управления туризма республики, в 2023 г. страна намерена принять 8 млн иностранных туристов. Согласно данным национальной администрации туризма Вьетнама, в 2022 г. страну посетили 3,66 млн путешественников, что составляет 20% от допандемийного уровня. Общий доход от туристов оценивается в 495 трлн вьетнамских донгов (чуть более $21 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных