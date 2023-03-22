Вьетнам может продлить безвизовый режим для туристов до 30 дней
Министерство общественной безопасности Вьетнама предложило увеличить срок безвизового пребывания в стране для туристов из ряда стран с 15 до 30 дней. Об этом сообщает издание The Star.
Поправки коснутся путешественников из России, Белоруссии, Германии, Дании, Норвегии, Франции, Финляндии, Испании, Швеции, Италии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.
Согласно проекту закона, министерство также считает необходимым увеличить действие электронной визы, по которой туристы смогут находиться во Вьетнаме, до 90 дней вместо нынешних 30. Такая виза доступна путешественникам из 80 стран. Ожидается, что поправки парламент рассмотрит в мае и октябре 2023 г.
Издание отмечает, что смягчение политики связано со снятием ограничений по COVID-19 и высокой конкуренцией за туристические потоки со стороны других стран региона. Меры направлены на привлечение иностранных туристов во Вьетнам.
По оценке Главного управления туризма республики, в 2023 г. страна намерена принять 8 млн иностранных туристов. Согласно данным национальной администрации туризма Вьетнама, в 2022 г. страну посетили 3,66 млн путешественников, что составляет 20% от допандемийного уровня. Общий доход от туристов оценивается в 495 трлн вьетнамских донгов (чуть более $21 млрд).