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Минпросвещения и Минюст заключили соглашение о взаимодействии в работе с детьми

Ведомости

Минпросвещения и Минюст заключили соглашение о взаимодействии в работе с детьми и молодежью. В соответствии с подписанным документом ведомства будут взаимодействовать «в части укрепления гражданского единства, а также обеспечения защиты от внешнего влияния национальной безопасности и суверенитета России в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, опеки и попечительства».

«Сегодня мы строим суверенную систему образования, и участие в этой работе всех заинтересованных сторон позволит сделать ее одной из лучших в мире», – считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр юстиции Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил, что защита духовно-нравственных ценностей была и остается одной из ключевых задач, которые сегодня необходимо решать. «Уверен, что меры, которые мы выработаем совместно с Минпросвещения, будут эффективными и станут надежным заслоном от негативного влияния извне. Наша общая миссия – сделать все для того, чтобы дети были защищены», – заключил он.

Представитель пресс-службы Минюста пояснил «Ведомостям», что взаимодействие министерств планируется проводить в формате совместных мероприятий, экспертиз и консультаций, а также обмена опытом в целях повышения юридической квалификации федеральных государственных гражданских служащих. «Перечень конкретных мероприятий, время и форма их проведения и объем будут устанавливаться в ходе совместной работы Минюста России и Минпросвещения России», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных