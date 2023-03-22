Минпросвещения и Минюст заключили соглашение о взаимодействии в работе с детьми
Минпросвещения и Минюст заключили соглашение о взаимодействии в работе с детьми и молодежью. В соответствии с подписанным документом ведомства будут взаимодействовать «в части укрепления гражданского единства, а также обеспечения защиты от внешнего влияния национальной безопасности и суверенитета России в сфере общего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, опеки и попечительства».
«Сегодня мы строим суверенную систему образования, и участие в этой работе всех заинтересованных сторон позволит сделать ее одной из лучших в мире», – считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр юстиции Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил, что защита духовно-нравственных ценностей была и остается одной из ключевых задач, которые сегодня необходимо решать. «Уверен, что меры, которые мы выработаем совместно с Минпросвещения, будут эффективными и станут надежным заслоном от негативного влияния извне. Наша общая миссия – сделать все для того, чтобы дети были защищены», – заключил он.
Представитель пресс-службы Минюста пояснил «Ведомостям», что взаимодействие министерств планируется проводить в формате совместных мероприятий, экспертиз и консультаций, а также обмена опытом в целях повышения юридической квалификации федеральных государственных гражданских служащих. «Перечень конкретных мероприятий, время и форма их проведения и объем будут устанавливаться в ходе совместной работы Минюста России и Минпросвещения России», – отметил он.