Минпросвещения и Минюст заключили соглашение о взаимодействии в работе с детьми

«Сегодня мы строим суверенную систему образования, и участие в этой работе всех заинтересованных сторон позволит сделать ее одной из лучших в мире», – считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр юстиции Константин Чуйченко, в свою очередь, отметил, что защита духовно-нравственных ценностей была и остается одной из ключевых задач, которые сегодня необходимо решать. «Уверен, что меры, которые мы выработаем совместно с Минпросвещения, будут эффективными и станут надежным заслоном от негативного влияния извне. Наша общая миссия – сделать все для того, чтобы дети были защищены», – заключил он.