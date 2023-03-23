В России проиндексируют МРОТ на 18,5% со следующего года

В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении МРОТа на уровне 16 242 руб. на 2023 г. – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.