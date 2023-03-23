Газета
Общество

В России проиндексируют МРОТ на 18,5% со следующего года

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован в России с 1 января 2024 г. на 18,5%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.

«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последо­вательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года – на 18,5%», – сказал он.

6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТа на 3000 руб. с 1 января 2024 г. В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТа работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г. В январе президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТа «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».

В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении МРОТа на уровне 16 242 руб. на 2023 г. – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных