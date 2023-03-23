В России проиндексируют МРОТ на 18,5% со следующего года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет проиндексирован в России с 1 января 2024 г. на 18,5%. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
«Пятая задача на текущий год – это повышение благосостояния граждан. В том числе путем последовательного увеличения минимального размера оплаты труда темпами выше инфляции. По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года – на 18,5%», – сказал он.
6 марта в Госдуму внесли законопроект о повышении МРОТа на 3000 руб. с 1 января 2024 г. В финансово-экономическом обосновании проекта обозначено, что повышение МРОТа работников бюджетной сферы обойдется в дополнительные 18,5 млрд руб. в 2024 г. В январе президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 г. обеспечить повышение МРОТа «с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране».
В декабре 2022 г. Путин подписал закон об установлении МРОТа на уровне 16 242 руб. на 2023 г. – это на 6,3% выше прошлого года. В рамках закона предполагалось, что МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке и его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В 2023 г. Минэк ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По прогнозу ЦБ, она составит 5–7%. Годовая инфляция в России с 14 по 20 марта замедлилась до 5,99% против 7,65% неделей ранее.