Генпрокуратура заявила СПЧ о законности содержания в СИЗО журналистки Баязитовой
Генпрокуратура России ответила на запрос главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева по ситуации с задержанной журналисткой Александрой Баязитовой, которую обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. В ведомстве заявили, что у нее нет заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, говорится в публикации СПЧ в Telegram-канале.
В начале августа 2022 г. Кузьминский суд Москвы арестовал Баязитову на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Ее обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Максимальное наказание по статье составляет 15 лет лишения свободы.
В СПЧ отметили, что находящаяся в СИЗО журналистка страдает диабетом и другими заболеваниями, на ее иждивении находится пожилая мать. В конце 2022 г. член СПЧ Алексей Мельников, который навещал Баязитову, заявил, что «уже как 4 месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось». После этого Фадеев попросил генпрокурора РФ взять уголовное дело на контроль и проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения.
Из ответа Генпрокуратуры следует, что при поступлении в следственный изолятор Баязитова прошла медицинское обследование, у нее не нашли заболеваний, «предусмотренных перечнем, установленным постановлением правительства РФ и препятствующих содержанию под стражей».
«Состояние здоровья врачами оценивается как удовлетворительное, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. В целях активизации расследования надзирающим прокурором руководителю следственного органа внесено требование, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Генеральной прокуратуре РФ», – говорится в письме от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.
Баязитова же свою вину не признает. На суде она заявила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка, однако в чем суть данных обвинений, она не понимает. Адвокаты журналистки также указали на то, что следователям не удалось выяснить, в чем именно выразилось вымогательство. Было лишь установлено, что обвиняемая числилась администратором Telegram-канала. Защита журналистки просила освободить ее из СИЗО, ссылаясь на хронические заболевания, однако суд в сентябре 2022 г. оставил ее под стражей.
Вместе с Баязитовой были арестованы PR-менеджер Инна Чурилова и медиатехнолог Ольга Архарова. Чурилова полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, после чего суд отпустил ее из СИЗО под домашний арест. Архарова признала вину частично. Потерпевшим по этому делу числится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.