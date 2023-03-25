Росздравнадзор назвал срок прекращения поставок в РФ препарата от диабета «Оземпик»
Лекарственный препарат «Оземпик» датского производителя Novo Nordisk будет поставляться в Россию по меньшей мере до декабря 2023 г., сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее сегодня РБК писал, что Novo Nordisk прекратила поставки препарата для пациентов с сахарным диабетом, а уведомление об этом Росздравнадзор получил в ноябре прошлого года.
В ведомстве подтвердили, что в конце прошлого года там получили уведомление от компании о планах прекратить поставки в РФ препарата «Оземпик». Там подчеркнули, что согласно законодательству, любой производитель лекарств обязан за один год предупреждать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о планируемом прекращении экспорта.
«Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 г.», – говорится в сообщении ведомства.
В 2021 г. Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 млрд руб., в 2022 году — на 1,86 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Сейчас в Москве и Московской области препарат доступен в ограниченном числе аптек, в наличии лекарства нет в сетях «Ригла» или «36,6», свидетельствует данные сервиса AptekaMos.ru.
«Оземпик» (семаглутид) в конце 2021 г. был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.