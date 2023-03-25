Росздравнадзор назвал срок прекращения поставок в РФ препарата от диабета «Оземпик»

В 2021 г. Novo Nordisk ввезла в Россию «Оземпика» на 2,24 млрд руб., в 2022 году — на 1,86 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании RNC Pharma. Сейчас в Москве и Московской области препарат доступен в ограниченном числе аптек, в наличии лекарства нет в сетях «Ригла» или «36,6», свидетельствует данные сервиса AptekaMos.ru.