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Путин поручил упростить использование Fan ID отдельными категориями лиц

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упросить использование россиянами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 г.», – следует из поручения.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на спортивные мероприятия был подписан Путиным в конце декабря 2021 г. Он вступил в силу с 1 июня 2022 г. Fan ID является персонифицированной картой, позволяющей посещать спортивные мероприятия после идентификации зрителя.

Для получения Fan ID нужно направить заявление через портал «Госуслуги». Основанием для отказа может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, или информация «о намерении совершить соответствующие противоправные деяния».

Система Fan ID была впервые использована на матчах футбольного Кубка конфедераций в 2017 г., а потом внедрена во время чемпионата мира по футболу 2018 г. в России. В рамках футбольного турнира Евро-2020, ряд матчей которого прошли в Санкт-Петербурге, Fan ID позволил иностранным болельщикам приехать в Россию без визы.

Ранее по теме: Путин подписал закон о Fan ID

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных