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Папу Римского госпитализировали для планового обследования

Ведомости

Папа Римский Франциск отправился в римскую больницу для прохождения запланированных ранее обследований, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, Ватикан не сообщил никаких подробностей, в том числе о том, как долго папа Римский будет находиться в больнице Джемелли в Риме, где в 2021 г. ему была сделала операция на кишечнике (ему удалили часть толстой кишки).

Днем ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele. Издание писало, что политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Сейчас он проходит обследование. По данным газеты, Берлускони должны выписать 29 марта. 

В предыдущий раз экс-премьер Италии попадал в больницу San Raffaele в январе 2022 г. Corriere della Sera утверждала, что причиной госпитализации политика стала инфекции мочевыводящих путей. 

Представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо. В то же время его брат Паоло отмечал, что несколько дней состояние Берлускони было плохим, но позже он пошел на поправку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных