Папу Римского госпитализировали для планового обследования
Папа Римский Франциск отправился в римскую больницу для прохождения запланированных ранее обследований, сообщает Associated Press.
Как отмечает агентство, Ватикан не сообщил никаких подробностей, в том числе о том, как долго папа Римский будет находиться в больнице Джемелли в Риме, где в 2021 г. ему была сделала операция на кишечнике (ему удалили часть толстой кишки).
Днем ранее итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele. Издание писало, что политик попал в клинику 27 марта с жалобой на боли. Сейчас он проходит обследование. По данным газеты, Берлускони должны выписать 29 марта.
В предыдущий раз экс-премьер Италии попадал в больницу San Raffaele в январе 2022 г. Corriere della Sera утверждала, что причиной госпитализации политика стала инфекции мочевыводящих путей.
Представители Берлускони этот диагноз не подтвердили. В его окружении заявили, что экс-премьер проходит плановое обследование после перенесенного в сентябре 2022 г. коронавируса и чувствует себя хорошо. В то же время его брат Паоло отмечал, что несколько дней состояние Берлускони было плохим, но позже он пошел на поправку.