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Собянин: работа столичных военкоматов не связана со спецоперацией

Ведомости

Московские военкоматы проводят плановую работу по призыву на срочную военную службу и уточнению учетных данных, она никак не связана с проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «ТВ Центра».

«То, что идет плановая работа военкоматов, понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу...Она никак не связана с СВО. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных. Это тоже плановая работа... ни о какой мобилизации речи не идет», – сказал он.

По оценке Собянина, слухи о новых мобилизационных мероприятиях распространяют «провокаторы чистой воды», которые специально пытаются посеять среди населения панику. В российской армии, добавил мэр, было значительно увеличено количество контрактников, и сейчас идет работа по привлечению добровольцев на контрактную службу.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных