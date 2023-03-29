Собянин: работа столичных военкоматов не связана со спецоперацией
Московские военкоматы проводят плановую работу по призыву на срочную военную службу и уточнению учетных данных, она никак не связана с проведением спецоперации на Украине. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «ТВ Центра».
«То, что идет плановая работа военкоматов, понятно, она всегда была. Речь идет о призыве на срочную службу...Она никак не связана с СВО. Есть работа военкоматов по уточнению учетных данных. Это тоже плановая работа... ни о какой мобилизации речи не идет», – сказал он.
По оценке Собянина, слухи о новых мобилизационных мероприятиях распространяют «провокаторы чистой воды», которые специально пытаются посеять среди населения панику. В российской армии, добавил мэр, было значительно увеличено количество контрактников, и сейчас идет работа по привлечению добровольцев на контрактную службу.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября 2022 г. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента России Владимира Путина, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».
В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется.