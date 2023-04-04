Полиция Бельгии проводит обыски в штабе Европейской народной партии
В Бельгии проводятся обыски в штаб-квартире в Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе в рамках связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 г. расследования. Об этом сообщил новостной портал Euractiv со ссылкой на источник в бельгийской полиции.
Информацию об обысках также подтвердили в самой партии. По их данным, рейд проходит совместно с немецкой полицией и связан с «продолжающимся расследованием в Тюрингии (Германия)». Источник Euractiv рассказал, что обыск проходит на первом и третьем этажах штаб-квартиры и полиция уже изъяла компьютеры.
По версии портала, приход полиции может быть связан с Марио Фойгтом, – тогдашним руководителем цифровой кампании лидера ЕНП Манфреда Вебера, а с 2020 г. депутатом Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии.
Выборы в европейский парламент проходили в 2019 г. Тогда ЕНП и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) стали самыми многочисленными партиями, но не получили абсолютное большинство.
ЕНП была основана в 1976 г. и является ведущей партией Европарламента. ЕНП относится к правоцентристким и включает в себя консервативные, праволиберальные и христианско-демократические партии стран ЕС.