Полиция Бельгии проводит обыски в штабе Европейской народной партии

В Бельгии проводятся обыски в штаб-квартире в Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе в рамках связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 г. расследования. Об этом сообщил новостной портал Euractiv со ссылкой на источник в бельгийской полиции.