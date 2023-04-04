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Полиция Бельгии проводит обыски в штабе Европейской народной партии

Ведомости

В Бельгии проводятся обыски в штаб-квартире в Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе в рамках связанного с коррупцией на выборах в Европарламент в 2019 г. расследования. Об этом сообщил новостной портал Euractiv со ссылкой на источник в бельгийской полиции.

Информацию об обысках также подтвердили в самой партии. По их данным, рейд проходит совместно с немецкой полицией и связан с «продолжающимся расследованием в Тюрингии (Германия)». Источник Euractiv рассказал, что обыск проходит на первом и третьем этажах штаб-квартиры и полиция уже изъяла компьютеры.

По версии портала, приход полиции может быть связан с Марио Фойгтом, – тогдашним руководителем цифровой кампании лидера ЕНП Манфреда Вебера, а с 2020 г. депутатом Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии.

Выборы в европейский парламент проходили в 2019 г. Тогда ЕНП и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) стали самыми многочисленными партиями, но не получили абсолютное большинство. 

ЕНП была основана в 1976 г. и является ведущей партией Европарламента. ЕНП относится к правоцентристким и включает в себя консервативные, праволиберальные и христианско-демократические партии стран ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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