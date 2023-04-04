Газета
Общество

Борцов из России и Белоруссии допустили до международных соревнований

Ведомости

Борцы из России и Белоруссии будут допущены до участия в международных соревнованиях. Об этом со ссылкой на решение исполкома Объединенного мира борьбы сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в своем Telegram-канале.

«Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК)», – сказано в сообщении.

Помимо этого, исполком решил предложить МОК смягчить критерии, «позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями». Брюсов также отметил, что теперь спортсменов из юношеских сборных России и Белоруссии не будут проверять на связь с военными организациями. 

Ранее по теме: В Кремле пообещали и дальше отстаивать интересы российских спортсменов

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. 28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать СВО и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. При этом решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 гг. пока не принято. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных