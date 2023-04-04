Борцов из России и Белоруссии допустили до международных соревнований
Борцы из России и Белоруссии будут допущены до участия в международных соревнованиях. Об этом со ссылкой на решение исполкома Объединенного мира борьбы сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов в своем Telegram-канале.
«Исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК)», – сказано в сообщении.
Помимо этого, исполком решил предложить МОК смягчить критерии, «позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями». Брюсов также отметил, что теперь спортсменов из юношеских сборных России и Белоруссии не будут проверять на связь с военными организациями.
25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. 28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать СВО и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. При этом решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 гг. пока не принято.