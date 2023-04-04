Борцов из России и Белоруссии допустили до международных соревнований

25 января МОК проголосовал за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. 28 марта президент МОК Томас Бах сообщил, что организация поддерживает допуск спортсменов в нейтральном статусе, однако для этого атлеты должны не поддерживать СВО и не быть связаны с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. В частности, они смогут принимать участие только в индивидуальных видах спорта. При этом решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 гг. пока не принято.