Минпросвещения разработало проект норматива штатной численности психологов в школах

Опросы, которые министерство обнародовало весной 2022 г., показывают, что лишь в 22% вузов функционирует служба более чем с одним психологом. При этом у 21% первокурсников наблюдаются эмоциональные проблемы, связанные с повышенной возбудимостью, склонностью к депрессивным состояниям, частыми сменами настроения, тревожностью, а у 8% молодых людей отмечаются проблемы во взаимодействии с одногруппниками.