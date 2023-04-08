Минпросвещения разработало проект норматива штатной численности психологов в школах
Минпросвещения России предложило установить норматив штатной численности психологов в школах. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Министерство предполагает, что в детских садах будет работать один педагог-психолог на 200 воспитанников, в школах – один на 300 учеников, в колледжах – один на 500 студентов.
Кроме того, в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, согласно проекту, должен работать один педагог-психолог на 30 человек.
В сентябре 2022 г. межведомственная рабочая группа Минобрнауки утвердила план мероприятий по реализации концепции развития сети психологических служб в университетах. Согласно концепции, специалисты психологической службы будут консультировать не только студентов, но и работников учебного заведения, помогать им в социальной адаптации и реабилитации.
Опросы, которые министерство обнародовало весной 2022 г., показывают, что лишь в 22% вузов функционирует служба более чем с одним психологом. При этом у 21% первокурсников наблюдаются эмоциональные проблемы, связанные с повышенной возбудимостью, склонностью к депрессивным состояниям, частыми сменами настроения, тревожностью, а у 8% молодых людей отмечаются проблемы во взаимодействии с одногруппниками.