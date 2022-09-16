В российских вузах откроют службы психологической помощи

Метелев отметил, что проблема шире: сегодня психологи есть только в 10% российских школ и практически отсутствуют в университетах. Между тем в России один из самых высоких в мире уровень суицидов среди молодых людей и высокий уровень тревожности в университетах, отметил единоросс: «Речь не о лидерах, не о тех, кто уверен в себе, а об обычных ребятах, испытывающих трудности в жизни, например о тех, кто столкнулся с буллингом, о ребятах из малообеспеченных семей, о тех кто не успевает в учебе».