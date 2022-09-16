В российских вузах откроют службы психологической помощи

В российских вузах откроют службы психологической помощиЭто поможет не только студентам, но и сотрудникам вузов
Межведомственная рабочая группа Минобрнауки утвердила план мероприятия по реализации концепции развития сети психологических служб в университетах. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы ведомства Георгий Гуров. Согласно концепции, специалисты психологической службы будут консультировать не только студентов, но и работников учебного заведения, помогать им в социальной адаптации и реабилитации.
Авторы документа утверждают, что в данный момент в ряде образовательных организаций высшего образования функционируют не объединенные в единую систему психологические службы или отдельные специалисты. При должном ресурсном обеспечении и государственной поддержке они станут основой для формирования целостной сети службы поддержки в вузах.
Опросы, которые министерство обнародовало весной, показывают, что лишь в 22% вузов функционирует служба более чем с одним психологом. При этом у 21% первокурсников наблюдаются эмоциональные проблемы, связанные с повышенной возбудимостью, склонностью к депрессивным состояниям, частыми сменами настроения, тревожностью, а у 8% молодых людей отмечаются проблемы во взаимодействии с одногруппниками.
Межведомственной рабочей группе предстоит разработать систему взаимодействия вузов, медорганизаций и органов соцзащиты, типовое положение о психологической службе в учреждениях высшего образования, методики оказания помощи студентам и педагогам, этический кодекс психолога в системе высшего образования.
Согласно концепции, с 5 сентября 2022 г. психологические службы созданы в 15 образовательных организациях высшего образования из восьми федеральных округов, в частности в МГУ им. Ломоносова, Московском государственном психолого-педагогическом университете, Дальневосточном федеральном университете, УрФУ и др. Первые отчеты об их работе будут представлены к 14 декабря. К 30 декабря должны быть подготовлены предложения по внесению изменений в ФЗ «Об образовании» и подзаконные акты, обеспечивающих создание психологических служб.
Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») сообщил «Ведомостям», что он с коллегами приступил к разработке законопроекта, который в принципе должен будет регламентировать работу психологических служб, в том числе и университетских. «Не уверен, что мы успеем его разработать в этом году, но на следующей неделе у нас будет совместное совещание комитетов по молодежной политике и по науке и высшему образованию с представителями Минобра, на которой обсудим, какие законодательные изменения им необходимы», – сказал депутат.
Метелев отметил, что проблема шире: сегодня психологи есть только в 10% российских школ и практически отсутствуют в университетах. Между тем в России один из самых высоких в мире уровень суицидов среди молодых людей и высокий уровень тревожности в университетах, отметил единоросс: «Речь не о лидерах, не о тех, кто уверен в себе, а об обычных ребятах, испытывающих трудности в жизни, например о тех, кто столкнулся с буллингом, о ребятах из малообеспеченных семей, о тех кто не успевает в учебе».
Все необходимые законодательные изменения уже обсуждаются с командой министерства образования, рассказала «Ведомостям» первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева. «Пока что в законе об образовании мало опорных пунктов для реализации нашей концепции, но в будущем мы будем вносить соответствующие поправки в Госдуму, как только разработаем документ, который будет отвечать требованиям всех сторон: и студентов, и преподавателей, и вузов, и министерств», – отметила она.
По словам депутата, для служб будут разработаны методические материалы и каждый вуз сможет интегрировать их в свою работу. «Это не будут жесткие стандарты, это скорее рамочные документы, которые создают общее поле для работы. Каждый университет имеет свои особенности, свой профиль, а от этого и разные проблемы и запросы среды студентов и преподавателей», – пояснила она.
Практика коллег, работающих в вузах, показывает, что у них обычно полная запись на консультации со студентами, отмечает психолог Анна Крючкова. «Часть вопросов, которые задают студенты на консультациях, связаны с беспокойством об их профессиональном выборе. Другие приходят с личными проблемами, которые связаны с том числе с коммуникацией», – отмечает Крючкова. Психолог считает, что у студентов должна быть возможность обратиться к психологу и получить краткосрочную поддержку или консультацию, для того чтобы знать, с чем он может справиться сам, а в чем ему нужна будет дальнейшая поддержка специалиста.
За последние несколько лет обращение за психологической помощью и сопровождением стало гораздо более привычной, обыденной вещью, отмечает доцент факультета психологии РАНХиГС Михаил Кондратьев. «Студенты действительно обращаются за психологической помощью чаще, чем раньше, но это связано не с тем, что их жизнь стала напряженнее. Дело в том, что у них появилась сама возможность обращения в психологическую службу вуза, где работают профессионалы, которые могут предложить подходящую форму психологического сопровождения», – считает эксперт.