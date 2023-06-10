Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи из разных регионов России
Гуманитарная помощь для жителей Белгородской области поступила от Московской, Липецкой, Воронежской и других областей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К нам продолжает поступать гуманитарная помощь – каждый день в больших объемах. В самом крупном пункте приема гуманитарной помощи – дворце спорта “Космос” – за несколько дней принято 74 машины. Откликнулись и помогли Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская области, Казань, Ставропольский и Краснодарский края», – написал Гладков у себя в Telegram-канале.
Кроме этого, он сообщил о визите губернатора Курской области Романа Старовойта. «Приехал и привез две фуры со всем необходимым для наших жителей», – добавил Гладков. Старовойт подтвердил посещение соседнего региона у себя в канале.
Гладков также рассказал об «огромном объеме» помощи, которая идет из Москвы. «В последние дни, после того как был снят запрос с продуктами питания и средствами личной гигиены, одним из насущных вопросов стали постельные принадлежности <...> Москва откликнулась – направила необходимое, и уже с сегодняшнего дня мы полномасштабно раздаем», – отметил губернатор.
С конца мая обстрелы Белгородской области со стороны Украины участились. Наиболее пострадавшими от атак ВСУ оказались приграничные населенные пункты – в их числе Шебекинский городской округ.
10 июня Гладков сообщил, что в Шебекино остаются 2703 человека, – жители, которые не хотят эвакуироваться, получают воду и продукты питания.