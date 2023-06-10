Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи из разных регионов России

Гладков также рассказал об «огромном объеме» помощи, которая идет из Москвы. «В последние дни, после того как был снят запрос с продуктами питания и средствами личной гигиены, одним из насущных вопросов стали постельные принадлежности <...> Москва откликнулась – направила необходимое, и уже с сегодняшнего дня мы полномасштабно раздаем», – отметил губернатор.