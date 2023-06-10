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Гладков сообщил о поступлении гуманитарной помощи из разных регионов России

Ведомости

Гуманитарная помощь для жителей Белгородской области поступила от Московской, Липецкой, Воронежской и других областей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К нам продолжает поступать гуманитарная помощь – каждый день в больших объемах. В самом крупном пункте приема гуманитарной помощи – дворце спорта “Космос” – за несколько дней принято 74 машины. Откликнулись и помогли Московская, Липецкая, Воронежская, Орловская области, Казань, Ставропольский и Краснодарский края», – написал Гладков у себя в Telegram-канале.

Кроме этого, он сообщил о визите губернатора Курской области Романа Старовойта. «Приехал и привез две фуры со всем необходимым для наших жителей», – добавил Гладков. Старовойт подтвердил посещение соседнего региона у себя в канале.

Гладков также рассказал об «огромном объеме» помощи, которая идет из Москвы. «В последние дни, после того как был снят запрос с продуктами питания и средствами личной гигиены, одним из насущных вопросов стали постельные принадлежности <...> Москва откликнулась – направила необходимое, и уже с сегодняшнего дня мы полномасштабно раздаем», – отметил губернатор.

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С конца мая обстрелы Белгородской области со стороны Украины участились. Наиболее пострадавшими от атак ВСУ оказались приграничные населенные пункты – в их числе Шебекинский городской округ.

10 июня Гладков сообщил, что в Шебекино остаются 2703 человека, – жители, которые не хотят эвакуироваться, получают воду и продукты питания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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