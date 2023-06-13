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В Петербурге городские водоемы взяли под особый контроль перед ПМЭФ

Ведомости

Акватория Санкт-Петербурга взята под особый контроль в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 14 по 17 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в преддверии форума. 

«Под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве – от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве – от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке – от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке – от Большого Петровского моста до Большой Невки; а также на всём протяжении Кронверкского пролива», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Беглов отметил, что передвижение других типов маломерных судов будет ограничено в период с 21:00 до 01:30, когда будут разводить мосты. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами, отметил губернатор. 

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В этом году ПМЭФ пройдет в 26-й раз, он состоится в период с 14 по 17 июня. Организаторы сообщали, что в этом году главной темой является «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.

В 2022 г. ПМЭФ проходил с 15 по 18 июня. Событие стало юбилейным – ПМЭФ состоялся в 25-й раз. Как отмечали организаторы, в мероприятии приняли участие 14 000 человек из 131 страны. В заключительный день форума сумма заключенных соглашений достигла 5,6 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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