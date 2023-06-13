В Петербурге городские водоемы взяли под особый контроль перед ПМЭФ

В этом году ПМЭФ пройдет в 26-й раз, он состоится в период с 14 по 17 июня. Организаторы сообщали, что в этом году главной темой является «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в форуме и выступит на пленарном заседании.