Суд отказался снять с Земфиры статус иноагента
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Земфиры к Министерству юстиции и отказался снять с нее статус иноагента. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Минюста заявил, что певица размещала публикации с осуждением спецоперации и несогласием с действиями российской стороны. Помимо этого, Федеральная служба по финансовому мониторингу предоставила документы, подтверждающие, что певица получала финансирование от иностранных источников.
«Относительно якобы полученных денежных средств, мы не можем ничего прокомментировать, потому что документы закрыты и нам их не предоставляют», – заявил представитель Земфиры. Из документов известно только то, что деньги были получены от ирландской и немецкой кредитных организаций.
Земфиру внесли в список иноагентов 10 февраля 2023 г. Минюст отмечал, что певица выступала в поддержку Украины и против спецоперации, а также получала поддержку от иностранных источников.
12 мая Земфира потребовала от Минюста исключить ее из перечня иноагентов.