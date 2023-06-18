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В Астраханской области круизный теплоход сел на мель

Ведомости

Круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший по Волге в Астрахань, сел на мель, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Астраханской области.

Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в Черноярском районе на 2748-м км Волги. Само судно также не получило повреждений, оно будет снято с мели буксиром.

Всего на корабле, следовавшем из Перми, 186 человек, включая 35 детей и 60 членов экипажа.

В конце мая в Астраханской области сел на мель теплоход «Порт Оля – 2», следовавший в Иран, перекрыв в результате Волго-Каспийский морской судоходный канал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных