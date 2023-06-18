В Астраханской области круизный теплоход сел на мель
Круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший по Волге в Астрахань, сел на мель, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Астраханской области.
Инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в Черноярском районе на 2748-м км Волги. Само судно также не получило повреждений, оно будет снято с мели буксиром.
Всего на корабле, следовавшем из Перми, 186 человек, включая 35 детей и 60 членов экипажа.
В конце мая в Астраханской области сел на мель теплоход «Порт Оля – 2», следовавший в Иран, перекрыв в результате Волго-Каспийский морской судоходный канал.