СМИ узнали о домогательствах к женщинам-делегатам на климатическом саммите ООН
Десятки женщин-делегатов пожаловались на «токсичное» поведение своих коллег-мужчин на прошлогоднем климатическом саммите ООН (COP27) в египетском Шарм-эль-Шейхе, пишет Financial Times.
Женщины утверждают, что подвергались издевательствам и сексуальным домогательствам со стороны мужчин, принимавших участие в ноябрьском мероприятии. Так, на сексуальные домогательства пожаловалась глава мексиканской делегации Камила Сепеда. «Нам нужны упреждающие меры, чтобы обеспечить безопасность всех», – прокомментировала она скандал FT.
В результате около 20 стран выразили письменный протест в связи с произошедшим. Мексика, США, Великобритания, Германия, Перу, Канада и другие призвали ООН принять меры для «обеспечения обстановки, свободной от притеснений» на следующем саммите СОР28. Организаторы должны, отмечается в совместном письме, обеспечить уважительную и безопасную обстановку внутри и за пределами переговорных комнат.
«Позвольте мне сделать четкое заявление – домогательства, будь то в форме сексизма, издевательств или сексуальных домогательств, неприемлемы», – прокомментировал ситуацию глава ООН по климату Саймон Стилл.
COP28 пройдет в этом году в Саудовской Аравии, его повестка во-многом будет определена на проходящих сейчас переговорах в Бонне (ФРГ). Одна из участниц при этом уже указала в разговоре с FT на «прямые примеры» издевательств и домогательств, которые произошли, по ее данным, в последние две недели на этом мероприятии.
Ранее в этом месяце прокуратура Берлина начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам певец отверг все обвинения в свой адрес.