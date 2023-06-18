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СМИ узнали о домогательствах к женщинам-делегатам на климатическом саммите ООН

Ведомости

Десятки женщин-делегатов пожаловались на «токсичное» поведение своих коллег-мужчин на прошлогоднем климатическом саммите ООН (COP27) в египетском Шарм-эль-Шейхе, пишет Financial Times. 

Женщины утверждают, что подвергались издевательствам и сексуальным домогательствам со стороны мужчин, принимавших участие в ноябрьском мероприятии. Так, на сексуальные домогательства пожаловалась глава мексиканской делегации Камила Сепеда. «Нам нужны упреждающие меры, чтобы обеспечить безопасность всех», – прокомментировала она скандал FT.

В результате около 20 стран выразили письменный протест в связи с произошедшим. Мексика, США, Великобритания, Германия, Перу, Канада и другие призвали ООН принять меры для «обеспечения обстановки, свободной от притеснений» на следующем саммите СОР28. Организаторы должны, отмечается в совместном письме, обеспечить уважительную и безопасную обстановку внутри и за пределами переговорных комнат.

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«Позвольте мне сделать четкое заявление – домогательства, будь то в форме сексизма, издевательств или сексуальных домогательств, неприемлемы», – прокомментировал ситуацию глава ООН по климату Саймон Стилл.

COP28 пройдет в этом году в Саудовской Аравии, его повестка во-многом будет определена на проходящих сейчас переговорах в Бонне (ФРГ). Одна из участниц при этом уже указала в разговоре с FT на «прямые примеры» издевательств и домогательств, которые произошли, по ее данным, в последние две недели на этом мероприятии. 

Ранее в этом месяце прокуратура Берлина начала проверку в отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за появившихся сообщений о сексуальном домогательстве. Позже стало известно, что прокуратура проверит Линдеманна на предмет связи с продажей наркотиков. Сам певец отверг все обвинения в свой адрес. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных