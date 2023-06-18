СМИ узнали о домогательствах к женщинам-делегатам на климатическом саммите ООН

COP28 пройдет в этом году в Саудовской Аравии, его повестка во-многом будет определена на проходящих сейчас переговорах в Бонне (ФРГ). Одна из участниц при этом уже указала в разговоре с FT на «прямые примеры» издевательств и домогательств, которые произошли, по ее данным, в последние две недели на этом мероприятии.