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В Санкт-Петербурге пройдут выставки написанных в заключении картин Бута

Ведомости

ЛДПР анонсировала две выставки художественных работ и творческий вечер члена партии Виктора Бута. В рамках первой экспозиции будут представлены нескольких десятков работ, написанных Бутом во время его заключения в тюрьме США, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

«Виктор Бут открывает в себе новое творческое измерение, над которым не властны ограничения физической свободы. Он учится рисунку по отечественным книгам, альбомам, старательно копирует фотографии газетных публикаций», – рассказали в партии, уточнив, что Бут вступил в творческий Союз художников России.

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Первая часть выставки «Берег мой тонкой линией» откроется в новом корпусе Российской национальной библиотеки 19 июня. ЛДПР также анонсировала творческий вечер, на котором впервые покажут документальный фильм про жизнь и творчество Бута. Посетить выставку можно будет с 20 июня по 2 июля.

Основную часть экспозиции представят в Музее политической истории России. По информации пресс-службы партии, с 23 июня в течение двух недель там выставят «уникальные артефакты», в том числе личные вещи Бута, сохранившиеся за 15 лет заключения, и футболку американской баскетболистки Бриттни Грайнер с ее автографом, подаренную во время обмена.

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8 декабря 2022 г. Бут вернулся в Россию после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.  

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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