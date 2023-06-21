При аварии с участием автобуса в Дагестане погибли девять человек

Сама авария произошла 17 июня недалеко от города Манавгат. В августе 2021 г. в том же районе произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы.