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При аварии с участием автобуса в Дагестане погибли девять человек

Ведомости

В Дагестане при столкновении автобуса с легковушкой погибли девять человек, 20 были госпитализированы. Об этом сообщили в экстренных службах, пишет «Интерфакс».

Авария произошла в Кизлярском районе республики на федеральной трассе «Кавказ» вблизи поселка Новокохановское. По данным Telegram-канала Baza, водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где врезался в «Камаз», который столкнулся с автобусом. Водители грузовика и автобуса погибли, также сообщается о двух погибших детях. По данным прокуратуры республики, автобус был рейсовым и выполнял маршрут Москва – Хасавюрт.

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18 июня МИД России со ссылкой на генеральное консульство России в турецкой Анталье сообщил, что при аварии в провинции пострадали пятеро россиян, водитель перевозившего их автобуса погиб. 

Сама авария произошла 17 июня недалеко от города Манавгат. В августе 2021 г. в том же районе произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных