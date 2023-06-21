При аварии с участием автобуса в Дагестане погибли девять человек
В Дагестане при столкновении автобуса с легковушкой погибли девять человек, 20 были госпитализированы. Об этом сообщили в экстренных службах, пишет «Интерфакс».
Авария произошла в Кизлярском районе республики на федеральной трассе «Кавказ» вблизи поселка Новокохановское. По данным Telegram-канала Baza, водитель Toyota Camry вылетел на встречную полосу, где врезался в «Камаз», который столкнулся с автобусом. Водители грузовика и автобуса погибли, также сообщается о двух погибших детях. По данным прокуратуры республики, автобус был рейсовым и выполнял маршрут Москва – Хасавюрт.
18 июня МИД России со ссылкой на генеральное консульство России в турецкой Анталье сообщил, что при аварии в провинции пострадали пятеро россиян, водитель перевозившего их автобуса погиб.
Сама авария произошла 17 июня недалеко от города Манавгат. В августе 2021 г. в том же районе произошла авария с автобусом, который вез россиян в аэропорт. Генконсульство России в Анталье тогда сообщило, что погибли три россиянина, еще пятеро получили тяжелые травмы.