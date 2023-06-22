СМИ сообщили об обнаружении двух частей пропавшего в Атлантике батискафа

Экспедиция OceanGate Expedition к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. Причина, по которой связь была нарушена, и точное местоположение батискафа неизвестны.