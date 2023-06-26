«Роскосмос» показал спутниковый снимок места гибели батискафа «Титан»
«Роскосмос» показал спутниковый снимок места гибели пассажиров батискафа «Титан». Фотография, датированная 24 июня, опубликована в Telegram-канале госкорпорации.
«На снимке космического аппарата "Канопус-В" район Северной Атлантики, где закончились поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions», – говорится в сообщении.
Экспедиция OceanGate к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд.
22 июня в компании сообщили, что экипаж и пассажиры батискафа «Титан» считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.
Позже в береговой охране США сообщили об обнаружении обломков и пояснили, что предположительно аппарат был уничтожен в результате «катастрофической имплозии» корпуса под воздействием толщи воды. Бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN рассказала, что пассажиры батискафа погибли безболезненно, но их тела вряд ли удастся достать на поверхность.