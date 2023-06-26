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«Роскосмос» показал спутниковый снимок места гибели батискафа «Титан»

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«Роскосмос» показал спутниковый снимок места гибели пассажиров батискафа «Титан». Фотография, датированная 24 июня, опубликована в Telegram-канале госкорпорации.

«На снимке космического аппарата "Канопус-В" район Северной Атлантики, где закончились поиски потерпевшего катастрофу глубоководного аппарата "Титан" компании OceanGate Expeditions», – говорится в сообщении.

Экспедиция OceanGate к обломкам «Титаника» началась 18 июня. Через 1 час 45 минут после спуска под воду экипаж подводного аппарата потерял связь с бортом-спутником. После чего началась поисково-спасательная операция в 1450 км от мыса Кейп-Код на Атлантическом побережье США и в 644 км к югу от канадского Сент-Джонса на острове Ньюфаундленд. 

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Стоктон Раш строил инновационный бизнес на экстремальных приключениях. 22 июня он и четыре пассажира батискафа «Титан» признаны погибшими

22 июня в компании сообщили, что экипаж и пассажиры батискафа «Титан» считаются погибшими. Всего на борту находились пять человек – генеральный директор компании Стоктон Раш, британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман, а также исследователь Пол-Анри Наргеоле.

Позже в береговой охране США сообщили об обнаружении обломков и пояснили, что предположительно аппарат был уничтожен в результате «катастрофической имплозии» корпуса под воздействием толщи воды. Бывший морской офицер и профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти в интервью CNN рассказала, что пассажиры батискафа погибли безболезненно, но их тела вряд ли удастся достать на поверхность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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