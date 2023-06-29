В РЖД сообщили о восстановлении движения на Павелецком направлении

Ранее движение поездов «Аэроэксперсс» до «Домодедово» и обратно временно приостановили из-за схода с рельсов грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Тогда в пресс-службе РЖД рассказали, что сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, в результате никто не пострадал.