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В РЖД сообщили о восстановлении движения на Павелецком направлении

Ведомости

Движение поездов на Павелецком направлении восстановлено по двум путям, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, принадлежит РЖД).

«Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено по двум путям. <...> Московская железная дорога принимает все необходимые меры для стабилизации графика движения», – говорится в сообщении.

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Ранее движение поездов «Аэроэксперсс» до «Домодедово» и обратно временно приостановили из-за схода с рельсов грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная. Тогда в пресс-службе РЖД рассказали, что сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, в результате никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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