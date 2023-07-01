Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняют в Таджикистане в похищении человека
Гражданин Таджикистана, который 30 июня устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей стране в похищении человека – первого заместителя председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.
Там уточнили, что зампред банка был похищен организованной преступной группой вечером 23 июня в Душанбе. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что среди похитителей был 43-летний Рустам Ашуров, который через Турцию уехал в Молдавию, чтобы скрываться затем в странах Евросоюза.
О том, что гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, ранее сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Он пояснил, что мужчине запретили въезд в республику Молдову по соображениям безопасности.
Во время сопровождения его в стерильную зону, где он должен был дожидаться обратного рейса, иностранец выхватил пистолет у пограничника и устроил стрельбу, погибли сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта. Один пассажир получил травму и был передан врачам.
В молдавском МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения и ему была оказана медпомощь. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек. Устроившему стрельбу грозит пожизненное заключение, проверяется версия о причастности других людей к этому преступлению, сообщил ТАСС со ссылкой на и. о. генерального прокурора Молдавии Иона Мунтяну.