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Общество

Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняют в Таджикистане в похищении человека

Ведомости

Гражданин Таджикистана, который 30 июня устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, обвиняется в своей стране в похищении человека – первого заместителя  председателя «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Таджикистана.

Там уточнили, что зампред банка был похищен организованной преступной группой вечером 23 июня в Душанбе. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что среди похитителей был 43-летний Рустам Ашуров, который через Турцию уехал в Молдавию, чтобы скрываться затем в странах Евросоюза.  

О том, что гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, ранее сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Он пояснил, что мужчине запретили въезд в республику Молдову по соображениям безопасности. 

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Во время сопровождения его в стерильную зону, где он должен был дожидаться обратного рейса, иностранец выхватил пистолет у пограничника и устроил стрельбу, погибли сотрудник пограничной полиции и сотрудник службы безопасности аэропорта. Один пассажир получил травму и был передан врачам. 

В молдавском МВД сообщили, что нападавшего удалось нейтрализовать, он получил ранения и ему была оказана медпомощь. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК – террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек. Устроившему стрельбу грозит пожизненное заключение, проверяется версия о причастности других людей к этому преступлению, сообщил ТАСС со ссылкой на и. о. генерального прокурора Молдавии Иона Мунтяну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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