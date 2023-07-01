Устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняют в Таджикистане в похищении человека

Там уточнили, что зампред банка был похищен организованной преступной группой вечером 23 июня в Душанбе. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что среди похитителей был 43-летний Рустам Ашуров, который через Турцию уехал в Молдавию, чтобы скрываться затем в странах Евросоюза.