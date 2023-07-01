Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 7 км
Автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 7 км, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым. По состоянию на 18:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что протяженность пробки в обратном направлении, то есть из Крыма в сторону Кубани, составляет 1,5 км. Время ожидания – 1 час.
До этого в Минтрансе пояснили, что очередь образовалась на фоне увеличения потока автомобилей, которые перевозят большое количество багажа, подлежащего досмотру на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности. В связи со сложившейся ситуацией управление ведомственной охраны Минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.
Ранее сегодня в оперативном штабе Кубани сообщали о пробке при въезде на мост длинной 9 км.