Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 7 км

До этого в Минтрансе пояснили, что очередь образовалась на фоне увеличения потока автомобилей, которые перевозят большое количество багажа, подлежащего досмотру на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности. В связи со сложившейся ситуацией управление ведомственной охраны Минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.