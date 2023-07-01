Газета
Общество

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 7 км

Ведомости

Автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась до 7 км, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым. По состоянию на 18:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что протяженность пробки в обратном направлении, то есть из Крыма в сторону Кубани, составляет 1,5 км. Время ожидания – 1 час.

До этого в Минтрансе пояснили, что очередь образовалась на фоне увеличения потока автомобилей, которые перевозят большое количество багажа, подлежащего досмотру на фоне усиленных мер по обеспечению безопасности. В связи со сложившейся ситуацией управление ведомственной охраны Минтранса увеличило количество сотрудников на пунктах контроля.

Ранее по теме: Пробка на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 9 км

Ранее сегодня в оперативном штабе Кубани сообщали о пробке при въезде на мост длинной 9 км.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных