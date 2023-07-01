Воздушный шар с людьми на борту упал в Дагестане
В Махачкале упал воздушный шар после удара о скалу, на борту находились люди, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Дагестана Татьяну Голубову.
«По предварительным данным, 1 июля в Махачкале воздушный шар с людьми на борту упал, ударившись о скалу на склоне горы Тарки-Тау. Есть пострадавшие», – рассказала она.
В связи с инцидентом начала проверка, которая определит, были ли нарушены требования российского законодательства при организации полетов на воздушном шаре.
По данным Telegram-канала Baza, в результате инцидента пострадали четыре человека, у некоторых из них серьезные травмы. Информация о погибших не поступала.