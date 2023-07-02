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Климатолог Кокорин рассказал о первых климатических мигрантах в России

Ведомости

В России появились люди, которые учитывают изменения климата при выборе будущего места для жизни. Об этом «РИА Новости» рассказал климатолог Алексей Кокорин.

По словам эксперта, люди чаще выбирают для жизни менее жаркие места. Кокорин привел пример жителей Чукотки: если раньше после выхода на пенсию они старались ехать в Краснодарский край, то в последние годы едут в Омскую, Новосибирскую области.

«Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сказал Кокорин. Сейчас в Краснодарском крае может быть 40-градусная жара, что очень вредно для пожилых людей, много лет проживших на Севере.

По оценкам Кокорина, при наихудшем сценарии изменения климата к концу XXI в. около трех миллиардов человек, то есть около 30% населения планеты, будут вынуждены сменить место жительства. При наилучшем сценарии мигрантами станут 10% людей по всему миру. Чтобы избежать этого, государства должны достигнуть углеродной нейтральности. Однако даже в лучшем случае часть людей будут вынуждены переехать из-за дефицита питьевой воды, уточнил климатолог.

Ранее по теме: Правительство одобрило Парижское соглашение по климату

12 декабря 2015 г. на 21-й сессией Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата было принято Парижское соглашение по климату. Цель соглашения – удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI в. в пределах «намного ниже» 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и «приложение усилий» в целях ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия. Россия присоединилась к соглашению в апреле 2016 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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