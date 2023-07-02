Климатолог Кокорин рассказал о первых климатических мигрантах в России

«Для них в Краснодаре теперь слишком жарко. То есть люди уже корректируют место жительства исключительно из-за климата», — сказал Кокорин. Сейчас в Краснодарском крае может быть 40-градусная жара, что очень вредно для пожилых людей, много лет проживших на Севере.