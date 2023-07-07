В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя

В начале июня в Ульяновской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Позже случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Позже, 19 июня, в минздраве Самарской области сообщили, что число погибших в регионе выросло с 10 до 12.