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Общество

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя

Ведомости

10 подростков в Свердловской области обратились за медицинской помощью после употребления алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области. 

«В педиатрическое отделение ДГБ (Детская городская больница. – "Ведомости") Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», – сказано в сообщении. 

В Минздраве оценивают состояние детей как удовлетворительное. При полной нормализации состояния подростки будут отправлены домой. 

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В начале июня в Ульяновской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Позже случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Позже, 19 июня, в минздраве Самарской области сообщили, что число погибших в регионе выросло с 10 до 12.

Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом алкоголе выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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