В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя
10 подростков в Свердловской области обратились за медицинской помощью после употребления алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по Свердловской области.
«В педиатрическое отделение ДГБ (Детская городская больница. – "Ведомости") Первоуральска поступило 10 детей. У семи человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации», – сказано в сообщении.
В Минздраве оценивают состояние детей как удовлетворительное. При полной нормализации состояния подростки будут отправлены домой.
В начале июня в Ульяновской области произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Позже случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Позже, 19 июня, в минздраве Самарской области сообщили, что число погибших в регионе выросло с 10 до 12.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом алкоголе выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.