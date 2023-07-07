Минобрнауки сообщило о начале работы Летней школы вузов во Владивостоке

«Чтобы заинтересовать обучающихся оставаться на Дальнем Востоке, мы должны дать им не только качественное образование, но и обеспечить гарантию достойной заработной платы и успешной карьеры. И я хочу подчеркнуть, что все эти амбициозные задачи можно решить только всем вместе», – отметила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.