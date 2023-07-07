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Минобрнауки сообщило о начале работы Летней школы вузов во Владивостоке

Ведомости

Летняя школа вузов Дальнего Востока начала свою работу в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Программа направлена на оказание методической поддержки вузам. 

Участники планируют обсудить повышение научно-образовательного потенциала университетов, деятельность образовательных организаций в проектах социально-экономического развития и молодежную политику в вузах Дальнего Востока. 

Ожидается, что мероприятие позволит создать интегрированную сетевую площадку вузов региона и выработать решения, направленные на реализацию дальневосточного трека программы «Приоритет-2030».

«Чтобы заинтересовать обучающихся оставаться на Дальнем Востоке, мы должны дать им не только качественное образование, но и обеспечить гарантию достойной заработной платы и успешной карьеры. И я хочу подчеркнуть, что все эти амбициозные задачи можно решить только всем вместе», – отметила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.

Программа «Приоритет-2030» реализуется правительством по поручению президента России. В дальневосточном треке программы участвуют 12 вузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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