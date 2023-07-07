Минобрнауки сообщило о начале работы Летней школы вузов во Владивостоке
Летняя школа вузов Дальнего Востока начала свою работу в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки. Программа направлена на оказание методической поддержки вузам.
Участники планируют обсудить повышение научно-образовательного потенциала университетов, деятельность образовательных организаций в проектах социально-экономического развития и молодежную политику в вузах Дальнего Востока.
Ожидается, что мероприятие позволит создать интегрированную сетевую площадку вузов региона и выработать решения, направленные на реализацию дальневосточного трека программы «Приоритет-2030».
«Чтобы заинтересовать обучающихся оставаться на Дальнем Востоке, мы должны дать им не только качественное образование, но и обеспечить гарантию достойной заработной платы и успешной карьеры. И я хочу подчеркнуть, что все эти амбициозные задачи можно решить только всем вместе», – отметила замглавы Минобрнауки Ольга Петрова.
Программа «Приоритет-2030» реализуется правительством по поручению президента России. В дальневосточном треке программы участвуют 12 вузов.