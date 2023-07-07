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Общество

В Свердловской области нашли девушку, купившую алкоголь отравившимся подросткам

Ведомости

МВД по Свердловской области установило личность девушки, которая купила подросткам алкоголь в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания», – отметил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В МВД уточнили, что изначально девушка по просьбе подростков купила в трех магазинах около 20 бутылок пива. Затем она приобрела три бутылки водки, бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива. 

В Свердловской области 10 подростков госпитализированы после употребления алкоголя

Горелых заявил, что в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание). Также дело по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя) будет заведено в отношении 20-летней девушки, купившей детям алкоголь. В МВД подчеркнули, что разбирательство продолжается. 

В региональном СК сообщили о начале проверки в связи с сообщениями о госпитализации подростков. Следователи устанавливают возможное наличие признаков ст. 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также выясняют обстоятельства и причины произошедшего, уточнили в ведомстве.

По данным свердловской прокуратуры, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 г. р. распивала спиртные напитки на берегу пруда в поселке Пильная города Первоуральска. Алкоголь им приобрела знакомая 2003 г. р., уточнили там. В результате некоторые из них были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия.

В минздраве по Свердловской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 10 подростков. В ведомстве оценивали состояние детей как удовлетворительное. Горелых заявил, что после оказания медпомощи «всех четверых» детей отпустили домой. Число доставленных в больницу подростков он не назвал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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