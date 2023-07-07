В Свердловской области нашли девушку, купившую алкоголь отравившимся подросткам
МВД по Свердловской области установило личность девушки, которая купила подросткам алкоголь в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Необдуманный поступок совершила местная 20-летняя жительница по имени Екатерина. В настоящее время она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают. Она сотрудничает с представителями МВД и дает показания», – отметил официальный представить свердловского главка МВД Валерий Горелых.
В МВД уточнили, что изначально девушка по просьбе подростков купила в трех магазинах около 20 бутылок пива. Затем она приобрела три бутылки водки, бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива.
Горелых заявил, что в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание). Также дело по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя) будет заведено в отношении 20-летней девушки, купившей детям алкоголь. В МВД подчеркнули, что разбирательство продолжается.
В региональном СК сообщили о начале проверки в связи с сообщениями о госпитализации подростков. Следователи устанавливают возможное наличие признаков ст. 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также выясняют обстоятельства и причины произошедшего, уточнили в ведомстве.
По данным свердловской прокуратуры, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 г. р. распивала спиртные напитки на берегу пруда в поселке Пильная города Первоуральска. Алкоголь им приобрела знакомая 2003 г. р., уточнили там. В результате некоторые из них были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия.
В минздраве по Свердловской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 10 подростков. В ведомстве оценивали состояние детей как удовлетворительное. Горелых заявил, что после оказания медпомощи «всех четверых» детей отпустили домой. Число доставленных в больницу подростков он не назвал.