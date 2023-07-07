В Свердловской области нашли девушку, купившую алкоголь отравившимся подросткам

По данным свердловской прокуратуры, 6 июля группа подростков 2009 и 2010 г. р. распивала спиртные напитки на берегу пруда в поселке Пильная города Первоуральска. Алкоголь им приобрела знакомая 2003 г. р., уточнили там. В результате некоторые из них были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия.