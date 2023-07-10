В России запретили вылов дельфинов и белух в культурно-просветительских целях
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 сентября 2024 г. вылов дельфинов, касаток, белух и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Документ опубликован на портале правовой информации.
Подписанный закон разрешает вылов этих животных учебных и культурно-просветительских целях только при получении разрешения от правительственной комиссии. При этом пополнять дельфинарии и морские цирки по-прежнему будет можно животными, уже рожденными в неволе.
Инициатива была внесена в Госдуму еще в 2021 г. – тогда же в России был введен запрет на промышленный вылов китообразных. Это произошло после получившей широкий резонанс истории с возникновением «китовой тюрьмы» в 2018 г. Тогда было выловлено в Охотском море около сотни белух и касаток для продажи в КНР. 11 касаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. После того как выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона, были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 г. животных освободили, а вылов белух и касаток приостановили.
Ранее в конце июня коллегия Евразийской экономической комиссии запретила вывоз с таможенной территории ЕАЭС некоторых видов млекопитающих отряда китообразных во избежание повторения истории с «китовой тюрьмой».