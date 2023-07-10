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Общество

В России запретили вылов дельфинов и белух в культурно-просветительских целях

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с 1 сентября 2024 г. вылов дельфинов, касаток, белух и других морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Подписанный закон разрешает вылов этих животных учебных и культурно-просветительских целях только при получении разрешения от правительственной комиссии. При этом пополнять дельфинарии и морские цирки по-прежнему будет можно животными, уже рожденными в неволе.

Инициатива была внесена в Госдуму еще в 2021 г. – тогда же в России был введен запрет на промышленный вылов китообразных. Это произошло после  получившей широкий резонанс истории с возникновением «китовой тюрьмы» в 2018 г. Тогда было выловлено в Охотском море около сотни белух и касаток для продажи в КНР. 11 касаток и 90 белух поместили в вольеры в бухте Средняя в районе Находки. После того как выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона, были возбуждены уголовные и административные дела. К ноябрю 2019 г. животных освободили, а вылов белух и касаток приостановили.

Ранее в конце июня коллегия Евразийской экономической комиссии запретила вывоз с таможенной территории ЕАЭС некоторых видов млекопитающих отряда китообразных во избежание повторения истории с «китовой тюрьмой». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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